SEGA lanzará un crossover entre Yakuza y Streets of Rage 2 totalmente gratis

En 2017 Sonic Mania demostró que un grupo de apisonados fans pueden crear un juego que le rinda homenaje al legado de SEGA. Ahora, tal parece que la compañía seguirán prestando sus IPs a otros estudios, ya que recientemente se anunció un crossover entre la serie de Yakuza y Streets of Rage, el cual llegará de forma gratuita a PC.

Conocido como Streets of Kamurocho, este es un título creado por Empty Clip Studios, el cual toma como base Streets of Rage 2, pero le agrega personajes de la serie de Yakuza. Todos los interesados podrán obtener este beat’em up de forma gratuita en PC vía Steam a partir del próximo 17 de octubre.

Sin embargo, solo tienes hasta el 19 de octubre para descargarlo, pero cuando ya lo tengas en tu biblioteca será tuyo para siempre. Afortunadamente, esto no es lo único que SEGA tiene planeado para los próximos días, ya que podrás conseguir:

–Armor of Heroes (Relic Entertainment): un juego de combate de tanques para cuatro jugadores, disponibles del 15 al 19 de octubre.

–Endless Zone (Amplitude Studios): un juego de disparos de desplazamiento lateral al estilo Fantasy Zone basado en el universo Endless de Amplitude, disponible del 16 al 19 de octubre.

–Golden Axed (Sega): un antiguo proyecto Golden Axe cancelado que ha sido restaurado, disponible del 18 al 19 de octubre.

Por último, al vincular tu cuenta de Steam con el sitio web de SEGA podrás obtener NiGHTS into Dreams totalmente gratis. En temas relacionados, la skin de Sonic para Fall Guys ya está disponible. De igual forma, SEGA podría estar trabajando en un Dreamcast Mini.

