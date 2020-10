Mediatonic y SEGA anuncian nueva skin de Sonic para Fall Guys

Fall Guys tal vez ya no sea tan popular como lo fue hace un par de semanas, pero mantiene una sólida base de fans que disfrutan de todo el contenido que Mediatonic ofrece de manera constante. Por ejemplo, el día de hoy, durante una stream por el 60 aniversario de SEGA, se ha revelado que el erizo más rápido del mundo tendrá su propia skin para el battle royale.

Así es, Sonic The Hedgehog llegará a Fall Guys por medio de una skin conmemorativa que transforma a la mascota de SEGA en una botarga algo perturbadora, especialmente considerado que los ojos siguen siendo los de un Fall Guys. El traje estará disponible el próximo 14 de octubre y está conformado de dos partes, cada una a un precio de cinco coronas.

Esta no es la primera, y seguramente no será la última, colaboración entre Fall Guys y un juego. En el pasado vimos a Half-Life y Team Fortress 2, no hace mucho llegó una skin por tiempo limitado de GRIS, y es muy probable que a lo largo de la segunda temporada veamos un traje especial basado en otro personaje de los videojuegos. Esperemos que para la inevitable llegada de Fall Guys a Switch y Xbox veamos skins de Mario y Master Chief.

Vía: Mediatonic