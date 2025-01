En el 2012, Sony confirmó que una película de Shadow of the Colossus ya estaba en desarrollo, esto después de varios años de rumores. Sin embargo, ha pasado más de una década, y este proyecto sigue sin llegar a la pantalla grande. Afortunadamente, parece que la espera está por terminar.

En una reciente entrevista en La Baulera del Coso, Andrés Muschietti, director que ha estado involucrado en este proyecto desde hace 10 años, reveló que la película de Shadow of the Colossus no ha sido cancelada, e incluso ya hay un guion. Esto fue lo que comentó al respecto:

“No soy un gran jugador, pero Shadow of the Colossus me parece una obra maestra, y lo he jugado varias veces. La película lleva 10 años en desarrollo, y ahora se abre la posibilidad de hacerla. Shadow of the Colossus es un juego de culto, pero para hacer una buena película, hay un estudio que pone los números y dice cuánto vale darle al director $200 millones, $150 millones o $100 millones. Hay diferentes versiones de la película, y obviamente, quiero que me den $200 millones, pero este es otro factor a tener en cuenta”.

Si bien parece que el proyecto por fin está avanzando, por el momento no hay más información sobre esta cinta, y se desconoce cuándo es que la película llegará a los cines. Al más puro estilo de una obra de Fumito Ueda, la espera será larga, por lo que no hay que perder la esperanza.

Recordemos que Sony sigue muy interesado en llevar las propiedades de Sony a la pantalla grande. Tan solo durante su pasada presentación en CES 2025, la compañía anunció cintas de Helldivers, Horizon Zero Dawn, y un anime de Ghost of Tsushima, por lo que está claro que la compañía tiene en mente llevar sus propiedades a nuevos territorios, sin importar cuánto tarde. En temas relacionados, puedes conocer más sobre los planes de Sony aquí. De igual forma, esto es lo que sabemos sobre el siguiente juego de Fumito Ueda.

Nota del Autor:

Una película de Shadow of the Colossus suena como una mala idea. El trabajo original del PlayStation 2 es una aventura introspectiva que funciona a la perfección cuando crítica la violencia del jugador. Sin embargo, esto no funciona en la pantalla grande, por lo que seguramente se tienen que hacer cambios que modifiquen la forma en la que la historia y todo lo demás funciona.

Vía: The Gamer