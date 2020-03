“No Russian” no sufrirá censura en Modern Warfare 2 Remastered

Call of Duty: Modern Warfare 2 es recordado por una misión en particular. La infame sección de “No Russian” inició un gran debate sobre la representación de la violencia en los videojuegos en 2009. El día de mañana, supuestamente, una remasterización de este título llegará a nuestra manos y muchos se han preguntado si este nivel se incluye en esta nueva versión del juego. Para la sorpresa y alegría de muchos, “No Russian” sí forma parte de CoD: Modern Warfare 2 Remastered.

Call of Duty Modern Warfare 2 tiene un nivel llamado “No Russian”, donde los jugadores toman el control de Joseph Allen, que es un agente encubierto de la CIA y se encuentra participando en un tiroteo masivo en el aeropuerto de Moscú. Cuando el jugador sale del ascensor con otros terroristas armados, el objetivo es básicamente disparar a todos los civiles hasta que no haya sobrevivientes a medida que los terroristas avanzan por el aeropuerto.

In case you were wondering…. No Russian is still in Modern Warfare 2 Campaign Remastered, and it's not changed. (Users in Germany on PS4 are already playing it; credit: @Racerize) pic.twitter.com/xGYICie2qQ — Call of Duty News (@charlieINTEL) March 30, 2020

Tras el lanzamiento del tráiler, se filtraron detalles que confirmaron que “No Russian” volverá en la campaña remasterizada, lo que provocó que muchos discutieran el impacto del nivel y volvieran a debatir viejos temas sobre si es un momento aceptable en el juego.

oh man i can't wait for the no russian mission to be remastered and cause a huge media shitstorm again https://t.co/inoDMzuCsB — Spy~? @ rip and tear (@sam1tron) March 30, 2020

I hope to god Activision didn't puss out and remove 'No Russian' from the remaster. It wasn't in the trailer, so i can't tell. Hopefully they do like they did with original release and just have a disclaimer and option to skip. Just please don't remove!#ModernWarfare2Remastered pic.twitter.com/dnZ422ZV18 — Ryumoau (@Ryumoau_Juno) March 30, 2020

There’s no way No Russian makes it into this game in 2020. I would be shocked if it did https://t.co/D53j7ImTDK — Chris (@LateKnights_) March 30, 2020

Por su parte, Activision no ha emitido un comunicado sobre la fecha de lanzamiento de Modern Warfare 2 Remastered. Aunque considerando que las filtraciones apuntan a que este título se encontrará disponible el día de mañana, sólo es cuestión de tiempo para conocer la verdad.

Vía: Call of Duty News