No hay planes para un nuevo anime de Dragon Ball

El pasado Jump Festa era el espacio perfecto para que Toei Animation anunciara que se encontraban trabajando en una nuevo anime de Dragon Ball Super, basado en las aventuras actuales del manga. Sin embargo, ningún anuncio relacionado a esta producción se realizó, y los fans están tristes.

BREAKING: #DragonBallSuper at #JumpFesta was NOT announced. No movie or tv show mentioned. It mainly focused on the manga, some manga readings, Q&A. ??

Happy Holidays ?? pic.twitter.com/yEqs05r15Q — ?Oppai Senpai ? (@MrOppaiSenpai) December 22, 2019

Probablemente Toei Animation planee trabajar en una nueva adaptación al anime de Dragon Ball una vez que el manga actual llegue a su fin, o cuando terminen con las producciones que tienen en puerta para 2020. De igual forma, los fans se mostraron bastante tristes.

Wow dragon ball super isn't getting a season 2. The panel was all about the manga and no news about the anime or the new dbs movie. Can we get a big fat L/F to the Dragon Ball Community #DragonBall #DragonBallSuper pic.twitter.com/35ML386RxG — Arovian (@Arovians) December 22, 2019

Cabe mencionar que, aunque no se dieron noticias de una anime, los juegos de la serie tuvieron una buena presencia. Desde hace semanas se rumoreaba que Toei Animation estaba trabajando en un nuevo anime, el cual se reveló ser Dragon Quest: The Adventure of Dai. De igual forma, puedes checar la cinemática de apertura de Dragon Ball Z: Kakarot, la cual está llena de de nostalgia aquí.

Dragon Ball fans after no significant announcements at Jump Festa… Whole lotta L's ??? pic.twitter.com/0wjZYBcYdY — ForNeverWorld (@ForneverWorld) December 22, 2019

Vía: MrOppaiSenpai