Nintendo y su catálogo de cancelaciones

Las plataformas de Nintendo nos han regalado un sinfín de experiencias e innumerables horas de diversión gracias a un catálogo de juegos que ocupa un lugar especial en la industria del entretenimiento. En contraparte, han existido diversas producciones que nunca verán la luz y siempre quedará la incógnita asociada a ellas. En esta entrega, revisaremos algunas de las cancelaciones más sonadas.

Dead Phoenix: Cómo olvidar el convenio de las exclusividades autoría de Capcom, entre las que estaban Resident Evil 4, P.N.03, Killer 7 y Viewtiful Joe. Las ventas de estos productos no fueron las esperadas por lo que se hicieron conversiones a PlayStation 2 y se desecharon los esfuerzos para concluir Dead Phoenix.

Donkey Kong Racing: Rare tenía en mente la creación de un título de carreras en el universo del famoso chimpancé. La iniciativa nunca vio la luz porque la empresa inglesa fue adquirida por Microsoft.

Kid Icarus Wii: Factor 5 era el estudio desarrollador del proyecto y todas las miradas estaban puestas en mecánicas de maniobras y combates, pero no cumplió con las expectativas de los directivos de Nintendo y pasó a mejor vida.

Kid Kirby: En algún momento, Nintendo consideró crear una versión infantil de este adorable personaje que estaría a cargo de DMA Design, actualmente Rockstar. Este proyecto estaba diseñado para controlarse con el mouse (ratón) del SNES, pero ante la poca popularidad de dicho periférico, no se materializó.

Mega Man Legends 3: Doble decepción recibieron los fans de esta saga de RPG, toda vez que el final de Mega Man Legends 2 había sido decepcionante. Capcom se comprometió a lanzar la tercera parte en Nintendo 3DS que permitiera dar un mejor sentido a la historia. Los esfuerzos no pasaron de un teaser y un prototipo en fase prematura.

Metroid Dread: Difícil de entender que Nintendo no diera luz verde a la continuación de Metroid Fusion. Si bien existía un ligero progreso en su conceptualización, la filosofía de la compañía se centraba en abandonar los títulos en dos dimensiones y enfocarse a experiencias similares a la serie Metroid Prime.

Project H.A.M.M.E.R.: Fue anunciado en 2006 para Wii, pero tres años más tarde se descartó por completo, debido a conflictos internos e incluso, trascendió la existencia de prácticas racistas.

Skies of Arcadia 2: Por un momento, Sega ilusionó a los fans de los juegos de RPG, con una secuela de su exitosa franquicia para el Gamecube; todo quedó en el intento y únicamente se comercializó la primera entrega con personajes adicionales.

Star Fox 2: La segunda aventura de Fox McCloud estaba terminada y se planeaba lanzar en 1995, pero fue cancelado porque el juego lucía muy inferior a otras producciones que incorporaban gráficos en 3D. Fue hasta septiembre de 2017, cuando la SNES mini le dio la bienvenida a Star Fox 2.

Star Fox VB: La gran N presentó un demo corriendo en su plataforma monocromática en tercera dimensión, pero el ciclo comercial de esta consola no permitió que su librería de juegos fuera extensa.

Super Mario 64 2: Tras el éxito del primer Mario Bros. tridimensional, diversos medios especializados aseguraban que la secuela debutaría para el Disk Drive 64, sin embargo, el desastroso lanzamiento de dicho hardware, esfumó cualquier posibilidad.

Super Mario RPG 2: Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars fue uno de los mejores títulos para SNES y su secuela estaba más que contemplada. No obstante, Square-Enix cesó sus desarrollos para consolas caseras de Nintendo después del fallido intento del Nintendo PlayStation.

Super Mario Spikers: La librería deportiva del famoso fontanero estuvo a punto de expandirse de la mano de Next Level Games, cuya propuesta consistía en realizar un juego de voleibol con toques de lucha libre. La gran N no quedó conforme porque el concepto apelaba a la violencia.

Twelve Tales: Conker’s Quest: La tierna ardilla que se presentó en el E3 de 1997 para Nintendo 64, sufrió un cambio radical a partir de las críticas del público tendientes a buscar una experiencia menos infantil y fue como nació Conker’s Bad Fur Day.

Velvet Dark: La hermana de Johanna Dark fue considerada para protagonizar su propia aventura en tercera aventura con toques de sigilo. Pese a que la marca había sido registrada, todos los recursos se canalizaron al trabajo de Perfect Dark Zero.

Algunos de los títulos mencionados en líneas anteriores, estaban en fases muy avanzadas de desarrollo y no habría que descartar que en el futuro, algunas mentes involucradas en tales tareas, decidan contar más detalles al respecto o en el mejor de los casos, opten por mostrar o comercializar un prototipo mediante una subasta.

