Nintendo tira película de Zelda hecha por fanáticos

Estamos en una era en la cual la Nintendo es una compañía famosa por defender sus propiedades intelectuales, eso incluye demandas millonarias en contra de quienes alteran la consola Switch para meter ROM´s o tirar advertencias para los usuarios que hacen juegos propios o incluso si suben covers musicales. Con eso en mente, se ha hablado de una nueva polémica que ahora se relaciona al mundo de la cinematografía indie.

La gran N ha bloqueado la producción de Lost in Hyrule, una película live action inspirada en The Legend of Zelda que estaba siendo financiada a través de Kickstarter. A pesar de haber recaudado casi 24,000 dólares de su meta de 30,000, la compañía japonesa decidió intervenir y eliminar el tráiler del proyecto, lo que llevó a su cancelación definitiva.

El equipo detrás ya había anticipado esta posibilidad y en la sección de preguntas frecuentes de su campaña reconocieron que, al tratarse de una propiedad intelectual, detendrían la producción si la compañía lo solicitaba. Dio Traverso, productor, confirmó la cancelación a través de un comunicado, agradeciendo a los seguidores por su apoyo y asegurando que no se recolectará dinero ni se entregarán recompensas.

El director y protagonista del proyecto, Chris Carpenter, aún no ha emitido declaraciones sobre la cancelación, pero el cierre de Lost in Hyrule ha reavivado el debate sobre las restricciones de Nintendo hacia los proyectos de fanáticos. No es la primera vez que la compañía toma medidas drásticas contra creaciones no oficiales basadas en sus franquicias más icónicas.

Este movimiento también ha generado especulación sobre la película oficial de The Legend of Zelda, anunciada en noviembre de 2023 y de la que hasta ahora se han revelado pocos detalles. Con la producción en curso, muchos se preguntan si se busca evitar cualquier proyecto que pueda desviar la atención de su adaptación cinematográfica oficial. Aunque claramente, no veremos pronto un primer tráiler de este último producto.

Vía: Nintendo Life