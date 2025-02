Instagram añadirá “dislikes” a los comentarios

La red social Instagram planea añadir la opción que permite marcar con un “no me gusta” al contenido de la plataforma, aunque solo limitado a los comentarios de otros usuarios y no a las publicaciones en sí. Esta funcionalidad está siendo progresivamente integrada en la plataforma y ya algunos usuarios han podido probarla, aunque se encuentra aún en una fase beta.

“Algunos de ustedes habrán visto que estamos probando un nuevo botón junto a los comentarios en Instagram”, comentó el director de Instagram, Adam Mosseri, vía Threads, la alternativa de Meta a X (red social antes conocida como Twitter). “Esto da a la gente una manera privada de señalar que no se sienten bien acerca de ese comentario en particular”.

Mosseri hizo una importante aclaratoria. “Quiero ser claro: se trata de una prueba, no hay recuento de comentarios que no gustan, ni nadie sabrá si pulsas el botón. Con el tiempo, es posible que integremos esta señal en el ranking de comentarios para que los comentarios que no gusten bajen de posición. Nuestra esperanza es que esto pueda ayudar a que los comentarios sean más amistosos en Instagram”.

Esta nueva decisión es un tanto inusual en el terreno de las redes sociales modernas. Los dislikes se han vuelto cada vez menos comunes en las grandes plataformas. Tal vez el incidente más significativo, relacionado con esta función que alguna vez fue ubicua en la web, fue la eliminación de la visibilidad de los “no me gusta” en YouTube, una decisión controversial que es discutida hasta el día de hoy.

Vía: Threads