Nintendo Switch engrosa su gran catálogo

La espera terminó y por fin la gran N realizó un Nintendo Direct tradicional, alejándose del formato mini o indie, sin embargo, los ansiados anuncios sobre el 35° aniversario de The Legend of Zelda tendrán que esperar. No obstante, habrá una gran variedad de títulos para todos los gustos que se lanzarán en los próximos meses.

Los gamers amantes de lo retro ya podemos disfrutar de Capcom Arcade Stadium, mientras que marzo ofrecerá diversas experiencias incluyendo los lanzamientos de juegos que habían arribado a plataformas de la pasada generación, como es el caso de Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville y Tales from the Borderlands.

Los coleccionistas estarán de manteles largos, ya que será posible adquirir el galardonado Hades en formato físico. Mención aparte se merece Monster Hunter Rise, que vendrá acompañado de un Nintendo Switch y control pro temáticos, además de amiibos.

Con lo que respecta al verano, promete ser una de las épocas más interesantes para la plataforma híbrida, toda vez que harán su aparición Fall Guys: Ultimate Knockout, Outer Wilds, Samurai Warriors 5, Legend of Mana Remastered y Ninja Gaiden: Master Collection, por mencionar algunos.

Por su parte, Nintendo apostará por títulos first party como Mario Golf Super Rush y The Legend of Zelda: Skyward HD que hará dupla con un colorido Joy-Con. Otra buena noticia, es que a finales de agosto se estrenará la última producción de Suda51, No More Heroes III.

Fiel a su estilo, la compañía japonesa seguirá recurriendo a los contenidos descargables y es que Animal Crossing recibirá de manera gratuita, artículos conmemorativos del 35 aniversario de Mario Bros. En el apartado de pago, Super Smash Bros. Ultimate dará la bienvenida a Pyra y Mythra de Xenoblade Chronicles 2 y Hyrule Warriors: Age of Calamity recibirá dos expansiones.

Valdrá la pena tener en consideración a Neon White, una propuesta de disparos con cartas o la localización por primera ocasión en América, de la novela interactiva Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind y The Missing Heir, así como World’s End Club.

Si bien se buscó generar hype en la audiencia con los anuncios de Splatoon 3 y el RPG táctico, Project Triangle Strategy, programados para 2022; quedó la amarga decepción de no conocer mayor información sobre The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, viéndose muy remoto que vea la luz en este año.

Es un hecho que Nintendo no dejará pasar por alto la celebración de los 35 y 25 años de vida de Zelda y Pokémon, respectivamente, por lo que será cuestión de tiempo para que se den a conocer los productos alusivos, y a falta de novedades por presentar, apelen a la nostalgia de sus seguidores más leales.

