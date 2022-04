Nintendo sorprende con Xenoblade Chronicles 3

Hace algunas décadas, Nintendo cometía el error de anunciar sus juegos con mucha anticipación y se veían retrasados de manera continua, sin embargo, esa dinámica ha cambiado a partir de que se instauraran los Nintendo Direct, donde se hacen presentaciones de un mayor número de productos con fechas concretas de estreno.

En esa misma tónica, la gran N sorprendió a propios y extraños, emitiendo un comunicado referente a que Xenoblade Chronicles 3 había sido adelantado casi dos meses, teniendo un debut fijado para finales de julio cuando previamente estaba planeado para septiembre del año en curso.

Hasta el momento, se sabe que la producción a cargo de MonolithSoft será sumamente ambiciosa en un mundo abierto cuyo contexto central será la temática de “la vida” y promete ofrecer una experiencia inmersiva que será disfrutable tanto para quienes hayan jugado las primeras dos entregas como para los nuevos jugadores.

Aionios, el mundo donde se ambientará la ansiada aventura, dará cabida a siete personajes principales provenientes de diversas regiones, los cuales podrán hacer uso de sus respectivas habilidades en un sistema de combate en tiempo real que fusiona clases, vínculos y hará énfasis en la posición de cada individuo.

Tal y como ocurrió con sus antecesores, se espera que Xenoblade Chronicles 3 explote al máximo las capacidades técnicas del Nintendo Switch y será un deleite visual poder vivir la experiencia en modo portátil jugándolo con el modelo OLED. El apartado de audio incorporará melodías con flauta, además de contar con la participación de Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger).

Para los amantes del formato físico y los coleccionistas, se ha revelado una edición especial que vendrá con un steelbook y un libro de arte, sin embargo, no estará al alcance de todos poderla adquirir ya que será una exclusiva de My Nintendo Store tanto en Estados Unidos como en Europa y se desconoce si existen planes de comercializarla en Latinoamérica con un distribuidor externo, toda vez que la referida tienda en línea no tiene presencia en nuestra región.

Sin duda alguna, la maniobra que ha hecho Nintendo en adelantar Xenoblade Chronicles 3, hace pensar que la compañía nipona está ajustando el calendario de sus lanzamientos para la segunda mitad del año, siendo previsible que en breve se oficialice cuándo arribará exactamente Splatoon 3 y como siempre, cuáles son los ases bajo la manga que se guarda la casa productora de Super Mario Bros.

Twitter | Instagram | Twitch: @iamjosecelorio