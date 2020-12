Nintendo rinde homenaje a los indies más vendidos de 2020

El 2020 estuvo lleno de grandes lanzamientos para todas las plataformas, aunque muchos creen que Nintendo quedó a deber en el tema de las producciones AAA. Sin embargo, la escena indie definitivamente no se queda atrás y con un breve video, la Gran N ha rendido homenaje a las producciones independientes que mejor se vendieron este año.

En el siguiente video podemos ver todos los juegos indie que sobresalieron este 2020 por sus excepcionales ventas. Si quieres saber exactamente cuáles son, acá te los dejamos en formato de lista:

– Hades

– Streets of Rage 4

– Spiritfarer

– Moving Out

– Ori and the Will of the Wisps

– Carrion

– What the Golf?

– Shantae and the Seven Sirens

– Super Mega Baseball 3

– Superliminal

– The Jackbox Party Pack 7

– Sakuna: Of Rice and Ruin

– Kentucky Route Zero: TV Edition

– CrossCode

– Bloodstained: Curse of the Moon 2

– Neon Abyss

Fuente: Nintendo