Nintendo revela las mejoras generales que ofrece Skyward Sword HD en este nuevo tráiler

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD no solo será una forma de jugar uno de los mejores juegos del Wii con un par de mejoras visuales, sino que esta entrega contará con varios cambios que harán la vida del jugador más fácil. De esta forma, Nintendo ha decidido compartir un video con las novedades que nos ofrece este título.

Para comenzar, Skyward Sword HD contará con un frame rate mejorado, el juego hará que la experiencia corra como nunca antes. Los mensajes de ayuda de Fi ahora serán opcionales. Al presionar un botón, puedes hacer que el diálogo vaya más rápido. Sin embargo, las dos grandes novedades que incluye esta versión, es que puedes saltarte las cinemáticas, y la descripción de objetos se mostrará solo una vez, y no cada vez que recojas un ítem.

Junto a estas mejoras, el juego también nos da la oportunidad de disfrutar de toda la aventura usando un control más tradicional, ya que los sticks de los Joy-Con pueden ser usados para controlar la dirección de la espada de Link, así como otros ítems que requieren de algún tipo de movimiento.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD llegará a Nintendo Switch el próximo 16 de julio de 2021. En temas relacionados, un rumor indica que remasterizaciones de The Wind Waker y Twilight Princess serían anunciados tras el lanzamiento de este juego. De igual forma, así se vería The Legend of Zelda como un anime de Akira Toriyama.

Vía: Nintendo