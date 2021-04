Nintendo responde a los rumores sobre la descontinuación de Labo

La semana pasada, surgió el rumor de que Nintendo posiblemente podría descontinuar Labo debido a que su sitio web oficial ya no se encontraba disponible. Dicha información tenía cierto sentido, puesto que esta gama de productos no se vendió tan bien después de su lanzamiento original en 2018, pero la Gran N aclara que todavía no piensan descontinuarlos.

En declaraciones para Games Radar, un representante de Nintendo dijo lo siguiente:

“Nintendo Labo sigue estando disponible en tiendas físicas. Rutinariamente llevamos a cabo mantenimiento en nuestros páginas web. Puedes encontrar información relacionada a Nintendo Labo en Nintendo.com.”

Como pudiste leer, la Gran N no tiene intenciones de descontinuar Labo, al menos en un futuro cercano. No obstante, cuesta trabajo creer que vayamos a tener un nuevo set próximamente, pues como te decía al inicio de la nota, estos productos no se vendieron nada bien.

Fuente: Games Radar