Rumor: Nintendo habría descontinuado Labo tras cerrar su página oficial

¿Esperabas ver nuevos sets de Nintendo Labo en un futuro? Pues te tenemos muy malas noticias, puesto que su página web oficial, al menos la de nuestro territorio, ha sido cerrada. Si intentas ingresar en estos momentos a ella, serás redirigido hacia la del kit VR.

Ciertamente es una noticia decepcionante, pero no una que deba sorprendernos tanto. Aunque Labo vendió cerca de un millón de unidades durante su primer año en el mercado, parece que esa cifra no aumentó lo suficiente posteriormente, a pesar de todos los múltiples kits que Nintendo lanzó.

El cierre de una página web no significa necesariamente que el producto haya sido descontinuado, pero definitivamente no es un buen indicador sobre el futuro del mismo. Al igual que muchos otros experimentos de la Gran N en el pasado, Labo parece haber fracasado y todo indica que ya no volveremos a saber de él. Al menos no dentro de poco.

Via: Twitter