Nintendo podría ya no solo dedicarse a los videojuegos

A partir de los años 80’s la empresa Nintendo se ha establecido prácticamente en un solo mercado, el de los videojuegos, pues por años han permanecido cerrados a no hacer otras cosas como películas, tiendas de recuerdos y más. Sin embargo, en nuestros cosas han cambiado y en este momento se han lanzado productos que se salen de los estándares a los cuales estábamos acostumbrados.

Entre los ejemplos más claros tenemos al parque de diversiones que se inauguró en las secciones de Universal Studios, teniendo dos en el mundo, uno en Japón y otro en los Estados Unidos, que no está de más decir, más países tendrán el suyo. A eso se suma la película de Mario estrenada este año, la cual ya tendría secuela en planeación y una apertura para más franquicias a futuro.

Como si esto no fuera suficiente, el propio CEO de Nintendo en Estados Unidos, Doug Bowser, ha mencionado ciertas declaraciones a The Washington Post que dan a entender que podrían convertirse en una empresa de entretenimiento. Algo que puede ser parecido a The Pokémon Company, dedicándose a más actividades que solo los videojuegos.

Aquí las palabras de Bowser:

En realidad, estamos evolucionando hasta convertirnos en una empresa de entretenimiento con los juegos como núcleo del modelo de negocio general. …Si hay competencia, es preguntarnos: ‘¿Cómo competimos por el tiempo de entretenimiento de la gente?’ Todos tenemos un tiempo limitado. ¿Cómo creamos dispositivos o plataformas que sean diferenciados y únicos y que la gente quiera jugar, o creamos dispositivos o plataformas que sean diferenciados y únicos en los que la gente quiera participar? Porque, al final, eso es lo que es importante para nosotros: mantener a la gente comprometida, incorporarla a nuestras plataformas o simplemente a nuestra propiedad intelectual a través de diversos medios, como la película o el parque temático.

Uno de los primeros pasos respecto al cambio de enfoque de Nintendo es lanzar juegos de móviles, en los cuáles irónicamente le ha ido muy bien con títulos como Mario Kart Tour y Fire Emblem Heroes. Juegos que no han abandonado desde su lanzamiento; la razón, que las microtransacciones de los mismos no dejan de llegar.

Vía: gonintendo

Nota del editor: Estaría bien que tomen ese giro como empresa, pero siempre y cuando los videojuegos sean la mayor prioridad de la misma. Solo por favor, no se conviertan en The Pokémon Copany con juegos cada vez peores.