Nintendo ofrece grandes ofertas en la eshop

Nintendo no para de ofrecer ofertas en su tienda digital, algo que está pasando con mucha más frecuencia para el gusto de los fans, y ahora están nuevamente dando descuentos interesantes que van hasta el 30%. Lo mejor, es que cada una de las entregas con bajo precio llevan una peculiaridad en común que dejará satisfechos a los compradores.

En esta ocasión, son juegos que cuentan con su respectivo demo en la tienda, por lo que los usuarios no van a tener que pagar a ciegas para luego encontrarse con un producto que no les dió satisfacción. Esta noticia se reveló mediante las redes sociales de la compañía, dando el mensaje de que todos y cada uno de estos ofrecimientos tienen versión de prueba.

☀️ ¡Ahorra hasta un 30 % en juegos digitales seleccionados con versiones de prueba gratuitas con la Oferta de juegos para probar antes de comprar! La oferta termina el 25/10 a las 23:59. (26/10 a la 01:59 hora Ciudad de México)https://t.co/B8atGRPiil pic.twitter.com/3rGAi07EjO — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) October 13, 2022

Aquí las 10 ofertas más destacadas que vas a encontrar en la eshop:

Metroid Dread: de $1,399.00 MX a $979.30

Yoshi’s Crafted World: de $1,399.00 MX a $979.30

Triangle Strategy: de $1,399.00 MX a $979.30

Pokémon Mystery Dungeon DX: de $1,399.00 MX a $979.30

WarioWare: Get it Together: de $1,199.00 MX a 839.30

Miitopia: de $1,199.00 MX a 839.30

Arms: de $1,399.00 MX a $979.30

Daemon X Machina: de $1,399.00 MX a $979.30

Dragon Quest XI: de $1,199.00 MX a 839.30

Mega Man 11: de $699.00 MX a $232.76

Vale la pena mencionar, que las ofertas están activas hasta el 26 de octubre, por lo que hay que comprar lo antes posible.

Vía: Nintendo