Nintendo no se olvida de New Horizons, y ya está trabajando en nuevo contenido

Aunque muchos esperaban una actualización de Animal Crossing: New Horizons durante el pasado Nintendo Direct, aquellos que aún visitan su isla se decepcionaron un poco. Sin embargo, la compañía ha dejado en claro que todavía hay mucho contenido para este título en marcha, y ya están trabajando en más actualizaciones.

En una reciente entrevista con The Verge, Doug Bowser, presidente de Nintendo of America, reveló que más contenido para Animal Crossing: New Horizons ya está en desarrollo, y no se han olvidado de los más de 33 millones de jugadores que se han embarcado en esta isla tropical. Esto fue lo que se comentó:

“A pesar de que no hablamos sobre el título durante el Nintendo Direct del E3, tengan asegurado que tenemos planes a futuro para garantizar que los 33 millones de personas con una isla tengan nuevas y divertidas actividades por hacer. Así que estén al pendiente de lo que se viene”.

Con la temporada de verano a unos días de distancia, los jugadores pueden esperar el regreso de cierto contenido, así como un par de novedades en las próximas semanas. Esperemos tener más información en un futuro no tan lejano.

Vía: The Verge