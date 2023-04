Nintendo llevará a cabo evento privado y misterioso

Nintendo anda muy sospechoso y todos estamos preguntándonos, ¿qué es lo que traman? Sobretodo después de que la cuenta de la icónica tienda de la marca en Nueva York, twitteara que mantendrán cerrado el segundo piso del local de las 11am hasta las 4pm, hora local, para llevar a cabo un evento privado.

Seguramente la mayoría de los mortales no podrán asistir a este evento ya que, se llevará a cabo mañana jueves 27 de abril y, las personas que estén invitadas ya contarán con algún documento de acceso. Pero, no pasará mucho tiempo para que, quienes tengan la suerte de entrar, compartan en redes sociales lo que estará sucediendo.

On Thursday, 4/27, the second floor of #NintendoNYC will be closed from 11AM-4PM due to a private event pic.twitter.com/VLZNIqNlaU

— Nintendo NY (@NintendoNYC) April 26, 2023