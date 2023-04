Para calentar más los ánimos hacia el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo liberó un video promocional en Twitter que muestra momentos en varias versiones de The Legend of Zelda en los que te encuentras con la legendaria Master Sword en menos de un minuto.

Faltan ya pocos días para que la nueva aventura de Link llegue a nuestras manos, el título ya se puede ir ordenando en tiendas en línea e incluso las versiones digitales ya pueden pre-descargarse. También está disponible la consola Nintendo Switch OLED edición especial de Tears of the Kingdom aunque el precio comienza a elevarse. Y todo esto mientras nos hacemos la misma pregunta que Nintendo España nos formula en su tweet:

La espada destructora del Mal… ¿Cuándo fue la primera vez que blandiste la Espada Maestra en la serie The Legend of #Zelda? pic.twitter.com/nTdYaG40oR — Nintendo España (@NintendoES) April 26, 2023

Vía: Twitter

Nota del editor: No puedo con esto, la verdad es que mi técnica es olvidarme de que viene algo de estas dimensiones para no desilusionarme con los posibles retrasos en la fecha de lanzamiento y, aunque en este caso ya es definitivo. Prefiero no emocionarme hasta tener una copia en mis manos.