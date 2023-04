PlayStation habla sobre el futuro con los juegos como servicio

Desde hace tiempo atrás se ha notado que Sony tiene cierto interés en tener nuevas experiencias para sus videojuegos, sobre todo con rumores de lanzamientos con títulos como servicio. Esto ha hecho que los fans lleguen a pensar que se quieren dedicar de lleno a dicho sector, y ahora la empresa ha respondido que opina respecto a este futuro.

En una entrevista con The Guardian, Shuhei Yoshida, quien se encarga de la división de indies de la compañía, y que también en su momento fue CEO de PlayStation, ha hablado sobre este controversial tema. Afirmando que si bien es parte del plan agregar algunos juegos, el tener un futuro en el que el género domina es algo que no se ve viable.

Esto es lo que comentó:

La industria de los videojuegos nunca dejará de ser un lugar divertido. La industria sigue creciendo y creciendo, y espero que siga apoyando y persiguiendo ideas creativas y a la gente que intente trabajar en cosas nuevas. No quieres ver que el top 10 de juegos sea casi lo mismo todos los años, que todos los juegos se acaben convirtiendo en juegos como servicio, eso sería aburrido para mí.

Con las declaraciones, no se descarta que vayan a lanzar juegos de este tipo a futuro, pues en este momento tienen 12 lanzamientos en camino, incluso han comprado estudios que se van a dedicar a esta parte. Sin embargo, no va a ser su foco principal, hay juegos como Marvel’s Spider-Man 2 y Wolverine, los cuales siguen siendo producciones enormes que se pueden disfrutar individualmente.

Vía: The Guardian

Nota del editor: Es aliviante el conocer que no todo va a ser juegos como servicio, pero tener 12 juegos en desarrollo también demuestra que quieren experimentar. Me pregunto si el de The Last of Us va a ser con este giro, eso lo veremos en los próximos meses.