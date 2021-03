Niño llama a la policía después de que su mamá cambiara la contraseña del Xbox

Hemos visto que, en ocasiones, la gente suele llamar al 911 por las razones más tontas posibles y ahora podamos sumarle otra a la lista. Un pequeño niño canadiense decidió hablarle a la policía después de que su mamá cambiará la contraseña del Xbox, y evidentemente, los oficiales se lo tomaron con mucha comedia.

Never thought we’d have to say this but here we are. Mom changing your Xbox password is NOT a reason to call 911. Yes, this happened.

— Halton Police (@HaltonPolice) March 9, 2021