La quinta temporada de My Hero Academia comenzará con un resumen del anime

Nos encontramos a cuestión de días para que la nueva temporada de My Hero Academia dé inicio. Aunque este anime regresará a finales de mes, será hasta abril cuando las aventuras de Deku y el resto de las clases 1-A y 1-B de verdad comiencen, ya que esta temporada iniciará con un episodio recapitulatorio.

Así es, al igual que la cuarta temporada, la nueva parte de My Hero Academia comenzará con un episodio enfocado en resumir los eventos de las previas aventuras de Midoriya y compañía. De esta forma, el verdadero enfrentamiento entre la clase 1-A y 1-B dará inicio hasta el segundo episodio, el cual se estrenará el 3 de abril de 2021.

My Hero Academia Season 5 Episode 0 starts on March 27, for episode 1, we will have to wait until April 3!

