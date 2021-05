Ninja generó $5 MDD en un mes únicamente con el programa Apoya a un creador de Fortnite

Indudablemente, Ninja es uno de los streamers más exitosos de años recientes. Esta figura de la industria se dio a conocer por Fortnite, juego que le ha dejado una millonada. ¿Exactamente de cuántos millones estamos hablando? A ciencia cierta es imposible decir, sin embargo, tan solo con el programa Apoya a un creador de Epic Games se llevó $5 millones de dólares en un mes.

Ninja made $5M in one month from his creator code during peak Fortnite 😅 pic.twitter.com/c7HGybuVly

— Wicked Good Gaming (@WickedGoodGames) May 13, 2021