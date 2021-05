Castlevania: Productor de Netflix dice que sería “muy difícil” adaptar Symphony of the Night

La cuarta y última temporada de la serie de Castlevania en Netflix ya está disponible en estos instantes, y se cree que otro show de Castlevania ambientado en este mismo universo podría estar en camino. Sin embargo, no esperes que Symphony of the Night sea esta nueva adaptación, puesto que el productor del proyecto dijo que sería algo muy difícil de hacer.

En entrevista para ComingSoon, Kevin Kolde, productor de Castlevania en Netflix, explicó que adaptar esta historia sería algo complicado puesto que muchas cosas de su narrativa ya fueron exploradas durante la segunda temporada. Sin embargo, reconoce que también sería interesante hacerlo.

“Realmente me gusta Symphony of the Night. Es un juego clásico de Castlevania. Desde un punto de vista narrativo, sería muy complicado adaptar el videojuego. Alucard pelea contra su papá, y ya hicimos eso en la Segunda Temporada. No sé cómo lo haríamos de nuevo y que tuviera sentido dentro de la historia. Habría retos con esa historia en particular, pero también hay otros elementos que considero muy interesantes.”

A menos de que sus productores encuentren la manera de adaptar esta historia a la perfección, suena complicado que Symphony of the Night sirva de inspiración para el siguiente proyecto de este universo. De igual forma, será interesante conocer qué sigue después para la franquicia.

Via: ComingSoon