NieR: Automata ha vendido más de 4.5 millones de unidades a nivel global

Además de los anuncios de NieR Replicant ver.1.22474487139… y NieR Re[in]carnation, Square Enix ha revelado que NieR: Automata, juego que llegó a PS4 en 2017, ha vendido más de 4.5 millones de copias a nivel mundial en poco más de tres años en el mercado.

Aunque este número es bastante impresionante para la serie de NieR, en el último año, Automata no ha tenido un gran número de ventas. En mayo de 2019, cuando se dio el último reporte de ventas del juego, se habían logrado mover más de 4 millones de copias. En esta ocasión, la combinación de unidades física y digitales sólo han acumulado alrededor de medio millón.

Actualmente puedes encontrar NieR: Automata en PlayStation 4, Xbox One y PC. De igual forma, a partir del 2 de abril, la edición BECOME AS GODS de este título, la cual incluye contenido adicional, llegará a Xbox Game Pass. De esta forma, un mayor público tendrá la oportunidad de experimentar esta obra existencialista de Yoko Taro.

Vía: Gematsu