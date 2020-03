Un nuevo juego de SteamWorld ya está en desarrollo

Image & Form, equipo responsable por la serie de SteamWorld, han revelado que ya se encuentran trabajando en un nuevo juego en 2D de este universo de robots post-apocalíptico, y necesitan de tu ayuda para desarrollarlo.

Por medio de un tweet, el estudio comentó que están buscando a dos artistas 2D experimentados para las posiciones de Director de arte o Artista técnico, de preferencia con residencia en Gotemburgo, Suecia.

En cuanto al nuevo juego, no se dio algún tipo de información. Parece que este desarrollo apenas está dando inicio, por lo tanto no hay una venta de lanzamiento, nombre o imagen que nos de una idea sobre lo que nos puede deparar en este título. De igual forma, no se mencionó en qué plataformas estará disponible, aunque considerando la trayectoria del estudio, probablemente lo podremos encontrar en Switch, PS5 y Stadia.

Even though we'd love to tell you more, this is all we have at the moment! We don't know when it'll be announced or released but we are sure you'll love it once it is! Thanks for your patience!

