Conoce a Quantum Error, un shooter de horror que llegará a PlayStation 5

TeamKill, estudio de desarrollo de Estados Unidos, ha revelado Quantum Error, uno de los primeros juegos de horror en ser anunciados para el PlayStation 5. Este título es descrito como un shooter en primera persona con toques de “horror cósmico”. Junto al anuncio, también se reveló un tráiler.

Quantum Error es el segundo juego de TeamKill, después de su juego debut, Kings of Lorn: The Fall of Ebris. Ese título fue lanzado en 2018 para PS4 y PC. El tráiler se generó en el motor, y es una mirada a un trabajo en progreso sobre el avance del juego. Como tal, no representa el juego final.

Este título también está siendo desarrollado para PlayStation 4, y es uno de los primeros juegos en ser anunciados para la siguiente consola de Sony, junto a Godfall, The Lord of the Rings: Gollum y Watch Dogs: Legion. En temas similares, Sony reitera que el PlayStation 5 sí saldrá este año al mercado. De igual forma, de esta forma podría lucir la interfaz de usuario del PS5.

Vía: TeamKill