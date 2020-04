Nicholai Ginovaef llegará a RE: Resistance el próximo mes

A pesar de que Resident Evil: Resistance, el componente multiplayer del remake de Resident Evil 3, no es del agrado de muchos, Capcom se ha comprometido a ofrecer contenido adicional para este modo. A partir del día de hoy, 17 de abril, Jill Valentine ya está disponible, y en algún punto de mayo veremos a Nicholai Ginovaef.

Así es, uno de los principales antagonistas del tercer Resident Evil, Nicholai Ginovaef, se unirá a Resistance como una de las Master Minds disponibles, aunque por el momento sólo contamos con una venta de lanzamiento de mayo. De igual forma, Capcom está trabajando en más actualizaciones para este juego.

Jill Valentine has joined the survivor ranks in Resistance! With her trusty Samurai Edge and dodge, she'll surely put a dent in any Mastermind's work.

Unfortunately for Jill, Nicholai Ginovaef will take a seat in the Mastermind throne in a future title update… pic.twitter.com/eyodaGHNVJ

— Resident Evil (@RE_Games) April 17, 2020