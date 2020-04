El remake de Resident Evil 3 podría no tener DLC

Resident Evil: Resistance, el componente multiplayer del remake de Resident Evil 3, recibirá un par de actualizaciones en el futuro, con la llegada de Jill Valentine en los próximos días. Este hecho ha creado una duda en la comunidad de fans de este juego: ¿acaso veremos DLC para RE3 Remake?

Muchas personas han decidido cuestionar a Dusk Golem, famoso por filtrar algunos anuncios de Resident Evil en el pasado, sobre la posibilidad de ver DLC para este remake. Sin embargo, esta persona no cree esto sea posible. Esto fue lo que comentó:

Everyone keeps on asking me about RE3 DLC.

The honest answer is – I don't know. That said, I find it incredibly unlikely as to my knowledge work stopped on RE3 some time ago. M-Two are already working on another game.

Resistance has some updates coming up if interested in that.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 11, 2020