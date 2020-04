La cinta animada Soul se ha retrasado por coronavirus

Los efectos del COVID-19 siguen presentes en la industria cinematográfica. Hace un par de semanas, Disney anunció un nuevo calendario de estrenos para varias de sus películas, ahora se ha revelado que las tan esperadas cintas animadas Soul y Raya and the Last Dragon, se han retrasado.

Originalmente, Soul iba a llegar a los cines en junio de este año, sin embargo, su estreno se ha aplazado hasta el 20 de noviembre 2020, tomando el lugar de Raya and the Last Dragon, la cual ahora verá la luz del día hasta el 12 de marzo 2021.

Soul explora el concepto de lo que hace que valga la pena vivir, y reflexiona sobre profundas preguntas existenciales dentro de sus primeros avances. Raya and the Last Dragon, de la guionista de Crazy Rich Asians Adele Lim, es un cuento de hadas del sudeste asiático sobre la importancia de la comunidad.

En temas relacionados, Disney+ ha alcanzado los 50 millones de usuarios en tan sólo cinco meses. De igual forma, aquí puedes ver las nuevas imágenes de la adaptación cinematográfica de Dune.

Vía: Polygon