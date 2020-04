El remake de RE: Code Veronica aún es una posibilidad, afirma insider

Tras anunciarse que el remake de Resident Evil 4 ya estaba en desarrollo, hubo algunos fans de la franquicia que preferían que Resident Evil: Code Veronica recibiera este tratamiento. De acuerdo con un prominente insider y filtrador, la posibilidad de que eso suceda aún existe, pero tienes que hacérselo saber a Capcom.

Dusk Golem, que anteriormente compartió mucha información sobre la franquicia de Resident Evil sugirió que Capcom ha estado escuchando las peticiones de los fans, y si hay suficiente ruido sobre un remake de Code Veronica, entonces la compañía podría desarrollarlo:

actually do know Capcom listens to fan feedback more than many think they do, & after RE8 I think will be the most likely time Code Veronica may be put on the table if Capcom thinks there’s interest.

So everything from this report is true firstly: https://t.co/1FwRwwtp9e

