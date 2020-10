Netflix y Ubisoft ya están trabajando en una serie live action de Assassin’s Creed

Después del éxito que fue el anime de Castlevania en Netflix, parece que más y más compañías han decidido confiarle sus propiedades a la plataforma. El día de hoy, se ha confirmado que una serie live action de Assassin’s Creed para el servicio de streaming ya está en desarrollo, y será el primero de múltiples proyectos nuevos.

Jason Altman y Danielle Kreinik de Ubisoft serán los encargados de producir esta serie, la cual es descrita como una “épica adaptación live action que modifica el género; actualmente se está buscando un showrunner”. De igual forma, parece que el estreno de este proyecto aún está algo lejos, debido a que todavía carecemos información relacionada con los actores, directos y más miembros de la producción involucrados.

Respecto a este anuncio, esto fue lo que comentó Peter Friedlander, vicepresidente de series originales de Netflix, al respecto:

“Estamos entusiasmados de asociarnos con Ubisoft y dar vida a la rica historia por la que la serie de Assassin’s Creed es amada. Desde sus impresionantes mundos y su atractivo global masivo como una de las franquicias de videojuegos más vendidas de todos los tiempos, estamos comprometidos a crear cuidadosamente entretenimiento épico y emocionante basado en esta IP y brindar una inmersión más profunda para los fanáticos en todo el mundo”.

Afortunadamente, este es solo el primer paso en la colaboración entre Ubisoft y Netflix, ya que veremos más proyectos enfocados en ofrecerle al público series live action, animadas y animes basados en las propiedades más grandes de la compañía francesa. Quizás Rayman hará su triunfal regreso de esta forma.

De igual forma, la serie live action de Assassin’s Creed no es el único proyecto de este tipo en desarrollo actualmente en Ubisoft, ya una película de The Division, serie de Beyond Good & Evil y caricatura de Splinter Cell están en producción.

En temas relacionados, Assassin’s Creed: Valhalla recibirá dos grandes expansiones post-lanzamiento. De igual forma, así funcionará el nuevo asentamiento del juego.

Vía: Variety