Netflix tendrá película live action de My Hero Academia

Una práctica que se está haciendo común en el cine es el hacer adaptaciones live action de cualquier franquicia, eso incluye series clásicas, dibujos animados, videojuegos y animación de Japón. Y ahora, Netflix ha conseguido en exclusiva los derechos para poder llevar a My Hero Academia a este formato, esto bajo el mando de la compañía Legendary Entertainment.

Joby Harold está escribiendo el guión, que será el debut en inglés del director y productor ejecutivo Shinsuke Sato y verá la popular propiedad de manga saltar al reino de las películas de acción en vivo. El escritor ha trabajado en otros proyectos de renombre en la industria donde se incluye a series como Obi-Wan Kenobi y Army of the Dead.

Legendary compró los derechos de la adaptación en octubre de 2018. El programa mismo será producido por Mary Parent y Alex García de Legendary y tiene lugar en un mundo donde el 80 por ciento de las personas tienen un poder desarrollado llamado “peculiaridad”. Sin embargo, hay personas que nacen sin una, y uno de ellos será el protagonista de la historia.

Vale la pena mencionar, que esta no es la primera vez que Netflix está adaptando algo de anime en live action, con anterioridad se hizo el intento de meter a Death Note, pero a la gente no terminó por convencerla. También en la actualidad se está trabajando en One Piece, la cual parece tener un futuro más prometedor pero confuso debido a los escasos detalles.

Aún no se menciona cuando vamos a ver esta película de My Hero Academia.

Vía: The Hollywood Reporter

Nota del editor: Este tipo de proyectos, sobre todo cuando se trata de una adaptación de anime, normalmente no logran destacar. Yo pienso que no es necesario hacer estas cosas, pero ya veremos cuál es el resultado después.