Netflix podría cancelar The Sandman

Hace poco tiempo la plataforma de Netflix estrenó la serie de The Sandman, misma que extrañamente sorprendió a los fanáticos, esto se debe a que las producciones suelen ser de una calidad no muy buena. Pero con esta obra, parece que le han dedicado mucho esfuerzo, y a pesar de todos los elogios negativos, puede ser que no haya una segunda temporada.

Esto se dio a conocer mediante twitter, pues uno de los fanáticos expresó que la serie cumplió con las expectativas, esto en cuanto a diseño, filmaciones, guión, estética y demás. Y ante el comentario, el creador de la franquicia, Neil Gaiman, expresó que podría no haber más capítulos, gracias al gran presupuesto que conlleva la creación de una segunda oleada.

Aquí lo que comentó:

Because Sandman is a really expensive show. And for Netflix to release the money to let us make another season we have to perform incredibly well. So yes, we've been the top show in the world for the last two weeks. That still may not be enough. https://t.co/m7VusGL2rW

— Neil Gaiman (@neilhimself) August 21, 2022