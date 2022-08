¡Gravity Rush tendrá una película!

Una vez más, Sony le apuesta a las adaptaciones cinematográficas de las propiedades de PlayStation. De esta forma, el día de hoy se reveló que Gravity Rush, el fantástico juego de PS Vita desarrollado por Project Siren en 2012, llegará a la pantalla grande en un futuro.

Similar al reciente anuncio de la película de Days Gone, por el momento los detalles son escasos. Actualmente, se sabe que Anna Mastro, reconocida por su trabajo en Secret Society of Second Born Royals, será la encargada de la dirección, mientras que el guion corre a cargo de Emily Jerome, a quien reconocerás por su trabajo en Panopticon.

Aún no está claro quién producirá la película Gravity Rush. Aunque PlayStation Productions está bajo el umbral de Sony, se desconoce si el estudio distribuirá la cinta. Fuera de esta información, por el momento no hay más detalles al respecto, y considerando todos los proyectos de este tipo que están en desarrollo, es probable que pase algo de tiempo antes de tener un mayor conocimiento sobre esta adaptación.

Nota del Editor:

De todos los proyectos anunciados hasta el día de hoy, este es probablemente el más interesante. Aunque es muy seguro que no habrá problema al adaptar la historia, será interesante ver cómo es que los poderes gravitacionales y los visuales de este juego se verán en la pantalla grande.

Vía: Deadline