NEO: The World Ends With You por fin llegará a PC

NEO: The World Ends With You, la secuela del aclamado juego que vimos en Nintendo DS en el 2007, por fin llegó a Switch y PlayStation 4 el pasado 27 de julio de 2021. Aunque una versión para PC estaba anunciada, esta no estuvo disponible junto a las consolas caseras. Afortunadamente, se ha revelado que esta entrega por fin llegará a la Epic Games Store la próxima semana.

De acuerdo con el sitio oficial de Square Enix, NEO: The World Ends With You llegará a PC por medio de la Epic Games Store el próximo 28 de septiembre de 2021. Por el momento se desconoce si la exclusividad con esta tienda virtual será temporal o indefinida. Aquí puedes realizar tu compra.

Recordemos que NEO: The World Ends With You es un RPG que se desarrolla en Shibuya, Japón. Aquí, tenemos que enfrentarnos a una serie de retos demoníacos para evitar nuestra muerte. En PC este juego tiene un precio de $1,299 pesos. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña del título.

Vía: Square Enix