Cientos de juegos en Switch tendrán descuentos

La eShop del Nintendo Switch no es extraña a los descuentos. Cada día vemos como nuevos y viejos juegos obtienen grandes rebajas que nadie se puede perder. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que en unos días comenzará un periodo de descuentos para cientos títulos de la consola.

A partir del próximo 23 de septiembre, y hasta el 3 de octubre, la eShop del Nintendo Switch en Europa albergará más de 300 descuentos en juegos first y third party. Aquí podremos encontrar títulos como Super Mario Odyssey con una rebaja del 33%, The Witcher 3: WildHunt a 40% menos de su precio estándar, Ni no Kuni: Wrath of the White Witch con un descuento del 80%, y muchos títulos más. Podrás conocer todas las ofertas aquí.

Lamentablemente, parece que este periodo de rebajas solo estará disponible en Europa por el momento. Sin embargo, la tienda virtual de nuestra región está ofreciendo una serie de descuentos similares, los cuales terminarán el 23 de septiembre. De igual forma, no se descarta la posibilidad de que en unas semanas o meses veamos una reducción momentánea de precios en América.

En temas relacionados, una filtración apunta a la llegada de Alan Wake Remastered al Switch. De igual forma, así se ve el Switch OLED en persona.

Vía: Nintendo Everything