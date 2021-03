Naughty Dog pide paciencia a los fans y asegura que se vienen “cosas muy interesantes”

Ya se está acercando el primer aniversario de The Last of Us Part II y los fans se están empezando a cuestionar qué sigue para Naughty Dog. Sabemos que el estudio trabaja en el modo multijugador del título, pero muchos pensaron que para estas fechas ya tendríamos información al respecto.

Neil Druckmann, co-presidente de Naughty Dog, está consciente de que los fans quieren conocer nueva información sobre sus futuros proyectos, y lo único que pidió a la comunidad es un poco de paciencia puesto que se vienen “cosas muy interesantes”.

If you tweet at me, asking about a future project, I can’t say anything… Please stay patient. We have several cool things we can’t wait to share with you. As soon as we can, we will! ❤️ pic.twitter.com/kzzCmvS5a0

— Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) March 2, 2021