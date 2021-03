Reggie publica un conmovedor mensaje por el aniversario del Switch

Como seguramente ya lo saben, el día de hoy, 3 de marzo de 2021, se celebra el cuarto aniversario del Nintendo Switch y Breath of the Wild. De esta forma, muchas personas han comenzado a compartir sus momentos favoritos con esta consola y el juego de The Legend of Zelda. Entre estas personas se encuentra Reggie Fils-Aimé, el expresidente de Nintendo of America.

Por medio de su cuenta de Twitter, Riggie publicó un video en donde podemos ver a Link montando a Satori, el espíritu de las montañas, algo que no es muy sencillo de hacer. Junto a esto, el ejecutivo compartió el siguiente mensaje:

Hard to believe this was four years ago. Zelda Breath of the Wild is still magical, and Nintendo Switch still has great momemtum. pic.twitter.com/IvReEwpTJ3

— Reggie Fils-Aime (@Reggie) March 3, 2021