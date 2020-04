Naughty Dog ha liberado nuevas imágenes de TLOU II

Desafortunadamente, The Last of Us Part II ha sido retrasado indefinidamente. Pero no todas son las malas noticias. Junto al anuncio de la postergación del lanzamiento de este esperado título, Naughty Dog liberó un par de imágenes para todos los fanáticos de esta serie.

La mayoría de estas nuevas fotos muestran a Ellie, Tommy, Joel y Dina. También hay algunas capturas de pantalla adicionales que resaltan nuevos personajes que aún no nos han presentado. Algunas de estas nos muestran un diseño de Joel que parece enseñarnos a este personaje después de los sucesos del primer juego, pero antes del segundo.

Recuerda darle click a las imágenes para poder apreciar de mejor manera la galería.

Naughty Dog y Sony, desafortunadamente, anunciaron esta tarde que tendrían que retrasar The Last of Us Part II de su fecha de lanzamiento prevista para el 29 de mayo como resultado de la pandemia de COVID-19 en curso. La decisión fue un golpe duro para muchos, aunque parece que es lo más conveniente, al menos para estas dos compañías.

Vía: Naughty Dog