Naughty Dog desea regresar a la franquicia de Jak & Daxter

¿Cuál será el siguiente juego de Naughty Dog? Seguramente no será una nueva entrega de Jak & Daxter, pero el co-presidente del estudio, Evan Wells, desea que así fuera. Platicando como parte de Game Maker’s Notebook, el ejecutivo dio unos cuantos detalles interesantes sobre esta querida franquicia.

Wells reveló lo siguiente:

“De hecho, hemos visto un par de campañas en Twitter donde los fans nos escriben todos los días diciendo ‘Queremos un nuevo Jak & Daxter’, y no son simples tweets de 280 caracteres, algunos incluso traen memes hechos en Photoshop, así que se trata de un esfuerzo significante. Y odio tener que decirlo, pero por ahora no tenemos un nuevo juego de Jak & Daxter en desarrollo.”

Sin embargo, Wells dijo que el estudio sigue teniendo mucho afecto hacia estos dos protagonistas, e incluso los compara con Ratchet & Clank de Insomniac Games.

“Todavía amamos a estos personajes y hemos visto lo que la gente en Insomniac está haciendo con Ratchet & Clank y me gustaría que nosotros hiciéramos lo mismo. Me gustaría que estuviéramos desarrollando un nuevo Jak & Daxter.”

Aunque no sabemos cuáles son los planes a futuro de Naughty Dog, un reciente reporte indica que están trabajando en un remake del primer The Last of Us para PlayStation 5 y, por supuesto, los fans no están nada contentos con esta decisión.

Via: VGC