Jeff Steitzer, el narrador original del multijugador de Halo, es conocido por decir frases como “Double Kill”, “Triple Kill”, y “Killing Spree”. Pero en esta ocasión, Steitzer recibió una petición inusual a través de la plataforma Cameo, y gracias a su respuesta ante dicha petición, se está ganando el corazón de todo el internet.

El usuario de Twitter, Tanis, contrató a Steitzer en Cameo para decir “Derechos de los trans.”, pero este narrador decidió añadirle un extra a esto.

“Debo decirlo, he vivido por muchos años. Y he visto muchas cosas. Y la lucha de la gente trans me recuerda a todas las otras luchas de las cuales yo he sido testigo a lo largo de todos los años que llevo vivo.

Y ahora veo a mis amigos trans, como tú, que básicamente no quieren mas que poder tener la misma calidad de vida a la que todos los demás aspiramos. Y yo creo que deberían tenerla.”