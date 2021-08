Steam reporta un gran éxito para el Next Fest

Desde el 2020, Steam ha llevado a cabo un evento conocido como Next Fest, el cual le da a los desarrolladores y publishers la oportunidad de llegar a un nuevo público, estos como sustitución a eventos presenciales, como E3. Ahora, Valve ha compartido los datos de estas ediciones, en donde se demuestra un gran interés por parte de los usuarios por los proyectos que se presentaron a lo largo del año pasado.

De acuerdo con la información publicada recientemente por Steam, la media de juegos que fueron añadidos a la lista de deseados aumentó un 421% durante el Next Fest 2020, esto en comparación con las dos semanas anteriores antes del evento. Por otro lado, un 45% de títulos vieron un pequeño incremento y un 5% sufrió una reducción en el número de adiciones a la lista de deseados.

Esto incluso tuvo repercusiones positivas después del evento, ya que tres semanas al término del Next Fest, 15% de los juegos aún seguían agregándose a la lista de deseos de los usuarios. Por si fuera poco, 292% de los títulos presentados pasaron de deseado a comprado, esto con respecto a lo visto dos semanas antes de este evento.

Esto no es algo que se limita a las ediciones de 2020, ya que en los eventos de este año, se ha visto un aumento en estos números con respecto a lo visto anteriormente. De esta forma, no debería ser una sorpresa escuchar que el siguiente Steam Next Fest se llevará a cabo del 1 al 7 de octubre, periodo en donde seguramente veremos cómo estos números y estadísticas crecen.

En temas relacionados, se han reportado varios problemas en los servidores de Steam. De igual forma, Valve asegura que el Steam Deck está listo para el futuro de la industria.

Vía: Steam