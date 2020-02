My Hero One’s Justice 2 contará con una historia para héroes y otra para villanos

Conforme avanza el anime de My Hero Academia, cada vez falta menos para la llegada de My Hero One’s Justice 2, y para recordarle al público todo lo que nos espera en este juego de peleas, Bandai Namco ha liberado un nuevo tráiler que nos muestra los diferentes modos y algunas escenas recreadas del arco de Shie Hassaikai.

My Hero One’s Justice 2 tiene un modo Misión, en donde necesitas aumentar tu agencia de héroes, explorar nuevos talentos, ganar dinero y completar misiones con un equipo de tres personajes. De igual forma, contamos con el clásico modo arcade. Por último, puedes personalizar tu perfil en línea para presumir ante tus amigos.

El modo historia se presenta como un manga animado a todo color, lo cual será del agrada de todos los fans de este shonen. El desarrollo de My Hero One’s Justice 2 en este departamento se divide en una sección de héroes y una parte de villanos. My Hero One’s Justice 2 se lanzará el 13 de marzo de 2020 en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC.

En temas relacionados, ya sabemos cuándo se estrenará la siguiente película de My Hero Academia en México. De igual forma, te recordamos que el manga ha vendido más de 25 millones de copias a nivel mundial.

Vía: Bandai Namco