My Hero Academia desenmascara a héroe icónico

El mundo de My Hero Academia es bastante querido por muchas personas, y esos son sus personajes icónicos como el propio Deku, quien desborda carisma desde el primer momento en que apareció en las pantallas. Muchos fans tienen empatía por estos debido a que siempre pueden ver sus rostros, pero también está el asunto de los héroes con máscaras.

En el último capítulo de la temporada actual, vemos cómo Midoriya se ha puesto en un momento crucial de la obra, dado que se encuentra muy cansado pero también tiene fuertes deseos de salvar a la sociedad de los héroes. Eso mismo nos lleva a que uno de los héroes Pro de la franquicia al fin revela su rostro, se trata de ni más ni menos que Thirteen.

Acá las imágenes:

I love that Thirteen's pupils are little event horizons. #MyHeroAcademia#BokuNoHeroAcademia #僕のヒーローアカデミア pic.twitter.com/4zLhnD3qLc

