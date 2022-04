Moon Knight está sufriendo del review bombing

El pasado miércoles 30 de marzo, la serie de Moon Knight llegó exclusivamente a Disney+. El proyecto protagonizado por Oscar Isaac tuvo una recepción un tanto mixta entre los críticos, pero los fans la están haciendo pedazos en el portal IMDb, donde actualmente cuenta con un sinfín de calificaciones negativas debido a una escena en particular.

Al visitar la página de Moon Knight en IMDb nos encontraremos con que la serie tiene miles de calificaciones de una y dos estrellas, y la gran mayoría de ellas no son del todo justificadas. Aparentemente, la gente le está haciendo review bombing debido a que la serie hace mención de la masacre por el holocausto armenio que se llevó a cabo desde 1915 hasta 1923.

This is just legitimately depressing. #MoonKnight is getting review bombed on @IMDb due to acknowledging the Armenian Genocide. What a joke – IMDb needs to do something about this or lose what little credibility they have as a movie rating system. pic.twitter.com/IWMIBLU6BQ

— Seth Segal (@papa_sharku) April 1, 2022