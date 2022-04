Nuevo vistazo a Leslie Grace como Batgirl

A principios de este año tuvimos oportunidad de conocer cómo luciría el traje de Batgirl para su nueva película en HBO Max, y la verdad es que los fans no quedaron nada contentos. De hecho, el director de este proyecto, Adil El Arbi, tuvo que responder a todas estas quejas con un meme. Ahora ya tenemos un nuevo vistazo a Leslie Grace interpretando al personaje, y parece que todavía hay un par de dudas al respecto.

Mediante su cuenta de Instagram, El Arbi compartió una fotografía en donde podemos verlo junto a Grace y Bilall Fallah, otro de los productores involucrados en la película. Lo curioso de esta fotografía es que Grace está completamente caracterizada como Batgirl, permitiéndonos ver con mayor lujo de detalle su nuevo traje.

Como puedes ver, Grace mantiene un diseño muy similar al de los cómics, tanto en la forma del emblema como en la clásica cabellera pelirroja. No sabemos si esta nueva imagen será suficiente como para apaciguar a los fans, pero esperemos el producto final no decepcione.

Nota del editor: Lo que me extraña de todo esto es que la película únicamente vaya a debutar en HBO Max. El DCEU todavía no tiene un rumbo definido, pero al menos las cosas ya mejoraron en años recientes con producciones como The Batman, Peacemaker y The Suicide Squad. Esperemos que Batgirl pueda sumarse a esa lista.

Via: ComicBook