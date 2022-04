Nuevo filtro te convierte en el Dr. Robotnik

La próxima semana finalmente se estrenará Sonic the Hedgehog 2, por lo que la maquinaria de marketing está a todo lo que da. Ya tuvimos varios tráilers, adelantos, spots de TV, y todo tipo de materiales promocionales que ayudan para elevar el hype por la película, y recordarle a la gente que su estreno está justo a la vuelta de la esquina. Otro de ellos ha llegado, pero en esta ocasión, como filtro de Instagram.

Mediante la cuenta oficial de Sonic en Twitter, se nos compartió este link que puedes escanear con tu teléfono celular y que te permitirá convertirte en el Dr. Robotnik, personaje interpretado por Jim Carrey en este largometraje.

The worst is yet to come. Wish to survive? I offer you a solution: Extreme Utter Devotion to ME!! The greatest three-dimensional groupings of skull-encapsulated electrical signals ever created. Show your fealty by growing out your mustaches as large as they can get! #Robotnik pic.twitter.com/1R3zEZ5waq

— Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) April 1, 2022