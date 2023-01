Monster Hunter Rise: Sunbreak consigue buen hito de ventas

Hace poco menos de un año se ha lanzado Monster Hunter Rise: Sunreak, la expansión de gran escala para el título que llegó primero para plataformas de Nintendo Switch y también para PC. Y si bien por ser algo exclusivo muchos podrían esperar que vendería pocas unidades, parece ser que esto es totalmente lo contrario, con resultados muy buenos.

En un nuevo comunicado, la compañía de Japón ha informado que el DLC cuenta con poco más de 5 millones de descargas en todo el mundo, esto con las dos plataformas en donde se encuentra actualmente disponible. Este número puede incrementarse dentro de poco tiempo, ya que oficialmente ha salido el juego base para consolas de Sony y Microsoft.

Desde agosto del 2023, el juego vainilla ya había vendido 11 millones de unidades, dijo la compañía, lo que significa que hasta el 45% de los jugadores ahora han comprado el DLC. Esto podría indicar que muchos usuarios nuevos se han sumado a la franquicia de cazadores gracias a Switch, pero seguramente algunos descubrieron que los convenció.

Vale la pena mencionar, que esta expansión aún no sale para consolas PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X, pues se anunció que en algún momento de la primavera 2023 va a ser lanzada para todos los usuarios. Entonces, eso hará que esos 5 millones puedan llegar más lejos, pues muchos fans de Monster Hunter World se quedaron en el título por no querer pasar a Nintendo.

Recuerda que en estos momentos el DLC se puede jugar en Nintendo Switch y PC.

Vía: VGC

Nota del editor: No cabe duda que con el pasar de las generaciones se está convirtiendo en una franquicia popular, pasando desde PS2, 3DS, Wii, entre otras más que son de lo más cómodas para jugar.