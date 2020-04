Modern Warfare es el juego más vendido en lo que va del año en EE.UU.

El NPD Group, agencia que se encarga de monitorear las ventas de videojuegos en los Estados Unidos, ha presentado su nuevo reporte correspondiente al mes de marzo, y las cosas no podrían estar mejor para Call of Duty: Modern Warfare, que sigue dominando el mercado norteamericano a pesar de haber salido hace casi seis meses.

Tal y como se los hicimos llegar en la mañana, Modern Warfare es el segundo juego mejor vendido de marzo en EE.UU., superado únicamente por Animal Crossing: New Horizons. Sin embargo, lo nuevo de Activision e Infinity Ward lleva la delantera en otro apartado. Hasta el momento, Modern Warfare es el juego mejor vendido de EE.UU. en lo que va de 2020. De hecho, marzo representó el mes más exitoso en toda la franquicia de Call of Duty.

La noticia la compartió el siempre confiable analista Mat Piscatella por medio de Twitter, y la puedes ver a continuación:

US NPD SW – Call of Duty: Modern Warfare was the #2 best-selling game of March 2020 and is now the best-selling game of 2020 year-to-date. March sales of Call of Duty franchise titles reached a new all-time high for a March month, exceeding the previous peak set in March 2010.

